Horoscop săptămânal Gemeni 29 decembrie – 02 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Gemeni 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur în tensiune cu Saturn poate aduce presiune din partea autorităților sau a unui superior care îți cere rezultate concrete.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 15:53
Horoscop săptămânal Gemeni 29 decembrie – 02 ianuarie 2026

Pot apărea momente în care simți că eforturile tale nu sunt recunoscute suficient. Mercur careu Neptun creează confuzie în comunicarea profesională, mai ales în ședințe sau negocieri. Este important să pui întrebări clare și să nu presupui că toată lumea înțelege ce spui. Chiron te ajută să identifici unde te-ai subestimat și unde este nevoie să îți afirmi poziția fără teamă.

BANI: Din punct de vedere financiar, săptămâna poate aduce întârzieri sau schimbări de plan. Este posibil să fie nevoie să renegociezi un termen, un salariu sau un contract. Evită cheltuielile impulsive și nu te baza pe bani care nu sunt încă siguri. Dacă ai un proiect personal, este mai bine să îl ajustezi decât să îl abandonezi complet.

DRAGOSTE: În plan sentimental, relațiile sunt influențate de stresul profesional. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de timpul petrecut împreună sau de priorități diferite. Este important să comunici clar ce te apasă. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva prin intermediul muncii, dar lucrurile evoluează lent și cer prudență emoțională.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
