Horoscop săptămânal Gemeni 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Mercur, guvernatorul tău, în careu cu Jupiter, îți aduce o săptămână agitată, plină de telefoane, întâlniri și schimburi de informații.

Este posibil să promiți că vei finaliza un proiect și să constați că timpul nu îți ajunge. În același timp, Uranus în sextil cu Neptun îți aduce ocazia să găsești soluții ingenioase la probleme vechi, poate chiar prin intermediul unui prieten care vine cu o idee neașteptată. Trigonul Uranus-Pluto scoate în evidență puterea ta de adaptare: s-ar putea să ți se propună să preiei temporar o responsabilitate, iar tu vei descoperi că ai resursele necesare să faci față.

Bani: Poți primi un mesaj de la bancă sau de la un partener care îți cere să clarificați o sumă, ceea ce poate genera tensiuni. Există și riscul unor penalități dacă amâni prea mult rezolvarea unei datorii. Pe de altă parte, Uranus și Pluto îți aduc șansa să găsești resurse financiare într-un loc neașteptat.

Dragoste: Poți avea discuții lungi, poate chiar certuri legate de diferențele de program sau de priorități. Dacă ești singur, s-ar putea să întâlnești pe cineva prin intermediul unui eveniment cultural. Atracția va fi puternică, însă trebuie să fii atent la idealizarea excesivă. Uranus și Pluto pot declanșa în tine o dorință de schimbare radicală în modul în care abordezi relațiile, iar asta poate aduce începuturi neașteptate, dar și rupturi bruște.

