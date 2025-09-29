Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Gemeni 29 septembrie - 3 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Gemeni 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Mercur, guvernatorul tău, în careu cu Jupiter, îți aduce o săptămână agitată, plină de telefoane, întâlniri și schimburi de informații.

de Redactia Observator

la 29.09.2025 , 12:54
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Gemeni 29 septembrie - 3 octombrie 2025 - Shutterstock

Este posibil să promiți că vei finaliza un proiect și să constați că timpul nu îți ajunge. În același timp, Uranus în sextil cu Neptun îți aduce ocazia să găsești soluții ingenioase la probleme vechi, poate chiar prin intermediul unui prieten care vine cu o idee neașteptată. Trigonul Uranus-Pluto scoate în evidență puterea ta de adaptare: s-ar putea să ți se propună să preiei temporar o responsabilitate, iar tu vei descoperi că ai resursele necesare să faci față.

Bani: Poți primi un mesaj de la bancă sau de la un partener care îți cere să clarificați o sumă, ceea ce poate genera tensiuni. Există și riscul unor penalități dacă amâni prea mult rezolvarea unei datorii. Pe de altă parte, Uranus și Pluto îți aduc șansa să găsești resurse financiare într-un loc neașteptat.

Dragoste: Poți avea discuții lungi, poate chiar certuri legate de diferențele de program sau de priorități. Dacă ești singur, s-ar putea să întâlnești pe cineva prin intermediul unui eveniment cultural. Atracția va fi puternică, însă trebuie să fii atent la idealizarea excesivă. Uranus și Pluto pot declanșa în tine o dorință de schimbare radicală în modul în care abordezi relațiile, iar asta poate aduce începuturi neașteptate, dar și rupturi bruște.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria
Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria
Comentarii


Întrebarea zilei
Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Gemeni 29 septembrie - 3 octombrie 2025