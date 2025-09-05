Horoscop săptămânal Gemeni 8-12 septembrie 2025

Conjuncția Soare-Mercur în Fecioară te ajută să rezolvi chestiuni legate de locuință: acte de proprietate, renovări, mutări sau reorganizarea spațiului. Este posibil să ai discuții cu părinții sau cu alte rude despre planuri pe termen scurt, iar Mercur aduce idei practice. Sextilul cu Jupiter din Rac îți oferă suport financiar sau moral pentru a pune în aplicare aceste decizii.

Bani;: Poți obține un sprijin pentru un credit imobiliar, o renegociere a chiriei sau chiar o ofertă avantajoasă de cumpărare a unei proprietăți. Dacă lucrezi în domenii care țin de casă, precum imobiliare, arhitectură, design interior, poți primi o comandă suplimentară. Este important să verifici toate detaliile contractuale, deoarece Mercur în Fecioară te sprijină să descoperi eventualele erori.

Dragoste: În dragoste, accentul cade pe stabilitate și pe comunicare clară. Dacă ești într-o relație, poți discuta cu partenerul despre schimbări în casă sau despre decizii legate de familie. Este o perioadă în care se pot clarifica neînțelegeri mai vechi. Dacă ești singur, cineva din anturajul apropiat, posibil prin intermediul familiei sau al unor prieteni vechi, îți poate atrage atenția. Atmosfera este favorabilă pentru începuturi serioase, dar bazate pe discuții realiste și pe planuri concrete.

