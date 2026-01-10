Horoscop săptămânal Leu 12-16 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce o nevoie clară de echilibru între dorința de afirmare și responsabilitățile reale.

Mercur opoziție Jupiter poate crea tensiuni între ceea ce vrei să faci și ceea ce este realist în acest moment. Poți simți că trebuie să demonstrezi ceva sau să îți aperi poziția într-un context profesional sau social. Soarele în sextil cu Saturn te ajută să îți consolidezi autoritatea prin fapte, nu prin promisiuni. Venus îți oferă sprijin discret, mai ales în relațiile care contează cu adevărat.

BANI: Este o săptămână bună pentru a pune ordine în cheltuieli, pentru a renegocia un contract sau pentru a stabili obiective financiare clare. Venus trigon Uranus poate aduce o oportunitate neașteptată de câștig, poate printr-un proiect creativ, un hobby sau o colaborare neobișnuită. Mercur opoziție Jupiter te avertizează să nu cheltui bani pentru a impresiona sau pentru a susține un stil de viață care nu este sustenabil. Prudența și realismul îți vor aduce cele mai bune rezultate.

DRAGOSTE: Mercur opoziție Jupiter poate amplifica orgoliul sau dorința de a avea dreptate într-o relație. Dacă ești într-un cuplu, pot apărea discuții legate de așteptări, responsabilități sau planuri comune. Venus sextil Saturn susține relațiile solide și angajamentele asumate. Venus trigon Uranus poate aduce o surpriză plăcută, o experiență diferită care reaprinde pasiunea sau o întâlnire neașteptată pentru cei singuri. Cheia este să rămâi deschis, dar sincer cu tine și cu ceilalți.

