Horoscop săptămânal Leu 15-19 septembrie 2025

Opoziția cu Saturn te obligă să fii atent la responsabilitatea cuvintelor: ceea ce spui poate fi interpretat greșit sau poate avea consecințe pe termen scurt. Opoziția cu Neptun aduce riscul de neînțelegeri în documente sau acte oficiale. Venus în Fecioară te ajută să fii mai calculat și să-ți structurezi mesajele: ești conștient că unele promisiuni nu pot fi făcute fără acoperire reală.

Bani: Apar oportunități financiare prin intermediul comunicării sau al documentelor. Poți semna un contract avantajos dacă îți iei timp să verifici toate clauzele. Cheltuielile pot fi legate de transport sau de mici obiecte necesare pentru muncă. Este o perioadă bună pentru a-ți investi energia în promovarea ideilor tale, dar ai grijă să nu îți asumi mai mult decât poți duce.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, discuțiile pot aluneca spre chestiuni practice, legate de timp și organizare. Partenerul poate cere mai multă claritate sau mai multă disponibilitate din partea ta. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva într-un context de învățare, un curs sau un eveniment local. Totuși, ai grijă la idealizare: opoziția Mercur–Neptun arată că persoana nu se dezvăluie complet de la început.

