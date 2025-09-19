Horoscop săptămânal Leu 22-26 septembrie 2025

Discuții despre casă, moșteniri sau terenuri se pot transforma în conflicte serioase, mai ales că Pluto intervine prin careu. Soarele în Balanță îți dă energie pentru a negocia, dar opoziția cu Neptun te avertizează că cineva poate încerca să ascundă informații importante.

BANI: Este posibil să trebuiască să cheltuiești pe reparații urgente sau pe acte legale. Poți primi un telefon de la notar, avocat sau de la o autoritate locală care îți cere documente suplimentare. La serviciu, cineva poate încerca să îți minimalizeze munca pentru a-ți lua o parte din câștig.

DRAGOSTE: În relația de cuplu pot apărea tensiuni legate de familie: rudele se pot implica prea mult sau pot apărea critici din partea lor. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva prin intermediul unui membru al familiei, dar să simți că există deja complicații sau secrete în viața acelei persoane.

