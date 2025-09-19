Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Leu 22-26 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Leu 22-26 septembrie 2025. Marte intră în Scorpion și poate aduce tensiuni în familie.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 14:31
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Leu 22-26 septembrie 2025 - Shutterstock

Discuții despre casă, moșteniri sau terenuri se pot transforma în conflicte serioase, mai ales că Pluto intervine prin careu. Soarele în Balanță îți dă energie pentru a negocia, dar opoziția cu Neptun te avertizează că cineva poate încerca să ascundă informații importante.

BANI: Este posibil să trebuiască să cheltuiești pe reparații urgente sau pe acte legale. Poți primi un telefon de la notar, avocat sau de la o autoritate locală care îți cere documente suplimentare. La serviciu, cineva poate încerca să îți minimalizeze munca pentru a-ți lua o parte din câștig.

DRAGOSTE: În relația de cuplu pot apărea tensiuni legate de familie: rudele se pot implica prea mult sau pot apărea critici din partea lor. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva prin intermediul unui membru al familiei, dar să simți că există deja complicații sau secrete în viața acelei persoane.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Leu 22-26 septembrie 2025