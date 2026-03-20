Horoscop săptămânal Leu 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec activează domeniul filozofiei de viață, al studiilor și al călătoriilor, aducând o atmosferă de căutare.

Poți fi atras de concepte spirituale noi sau poți simți nevoia unei escapade într-un loc cu semnificație profundă. Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec pune degetul pe o rană legată de educație sau de sentimentul că nu știi suficient de mult pentru a fi luat în serios. Te poți simți judecat pentru convingerile tale. Cu toate acestea, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă o putere de transformare uriașă prin intermediul parteneriatelor.

BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun poate aduce confuzie în legătură cu un proces juridic sau cu o colaborare internațională. S-ar putea ca partenerii de peste hotare să ofere informații contradictorii. Joi, aspectul Venus și Chiron ar putea genera o cheltuială legată de o taxă de studiu sau de o călătorie care nu decurge conform planului inițial. Din fericire, sextilul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret, precum semnarea unui contract de asociere foarte puternic cu o persoană influentă care crede în viziunea ta. Poți câștiga un proces sau poți încheia o negociere dificilă prin simplul fapt că ai un aliat de temut în spate.

DRAGOSTE: Joi, conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce o discuție legată de diferențele de viziune sau de religie care par să creeze o prăpastie între tine și persoana iubită. Poți simți că partenerul tău nu îți înțelege aspirațiile cele mai înalte. Totuși, sextilul Soare Pluto oferă o pasiune transformatoare. Dacă ești într-o relație, vei simți nevoia să schimbi regulile jocului și să aduci un suflu nou de intensitate în interacțiunea zilnică. Pentru cei singuri, ar putea aduce o întâlnire cu cineva dintr-o altă cultură sau cu o persoană care deține o putere socială imensă, atracția fiind una de natură karmică.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰