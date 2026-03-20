Horoscop săptămânal Leu 23-27 martie 2026
Horoscop săptămânal Leu 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec activează domeniul filozofiei de viață, al studiilor și al călătoriilor, aducând o atmosferă de căutare.
Poți fi atras de concepte spirituale noi sau poți simți nevoia unei escapade într-un loc cu semnificație profundă. Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec pune degetul pe o rană legată de educație sau de sentimentul că nu știi suficient de mult pentru a fi luat în serios. Te poți simți judecat pentru convingerile tale. Cu toate acestea, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă o putere de transformare uriașă prin intermediul parteneriatelor.
BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun poate aduce confuzie în legătură cu un proces juridic sau cu o colaborare internațională. S-ar putea ca partenerii de peste hotare să ofere informații contradictorii. Joi, aspectul Venus și Chiron ar putea genera o cheltuială legată de o taxă de studiu sau de o călătorie care nu decurge conform planului inițial. Din fericire, sextilul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret, precum semnarea unui contract de asociere foarte puternic cu o persoană influentă care crede în viziunea ta. Poți câștiga un proces sau poți încheia o negociere dificilă prin simplul fapt că ai un aliat de temut în spate.
DRAGOSTE: Joi, conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce o discuție legată de diferențele de viziune sau de religie care par să creeze o prăpastie între tine și persoana iubită. Poți simți că partenerul tău nu îți înțelege aspirațiile cele mai înalte. Totuși, sextilul Soare Pluto oferă o pasiune transformatoare. Dacă ești într-o relație, vei simți nevoia să schimbi regulile jocului și să aduci un suflu nou de intensitate în interacțiunea zilnică. Pentru cei singuri, ar putea aduce o întâlnire cu cineva dintr-o altă cultură sau cu o persoană care deține o putere socială imensă, atracția fiind una de natură karmică.
