Horoscop săptămânal Leu 25-29 august 2025

Horoscop săptămânal 25-29 august 2025 Leu. Venus intră în semnul tău, sporindu-ți carisma și magnetismul personal. Este momentul ideal pentru a-ți pune în valoare imaginea și a te afirma.

Trigonul cu Saturn îți oferă maturitate în decizii, iar opoziția cu Pluto poate genera tensiuni în mediul profesional sau în rutina zilnică. Sextilul cu Uranus îți aduce ocazii neașteptate să te faci remarcat, poate printr-un proiect special sau o apariție publică.

Bani: Venus îți poate aduce oportunități de câștig legate de imaginea ta, marketing, artă sau proiecte creative. Saturn îți oferă sprijin pentru investiții pe termen mediu, dar Pluto poate provoca tensiuni legate de împărțirea resurselor la locul de muncă. Uranus îți poate aduce o propunere financiară neașteptată care te scoate din zona de confort.

Dragoste: Este un moment excelent pentru viața sentimentală. Venus îți amplifică atractivitatea, Pluto intensifică pasiunile, iar Uranus poate aduce o schimbare bruscă, de exemplu o întâlnire cu cineva complet diferit de tiparul tău obișnuit.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰