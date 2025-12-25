Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Leu 29 decembrie – 02 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Leu 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce un proces profund de reevaluare a atașamentelor și a relațiilor bazate pe dependențe emoționale sau materiale.

Redactia Observator

25.12.2025
Horoscop săptămânal Leu 29 decembrie – 02 ianuarie 2026

Mercur în tensiune cu Saturn poate aduce blocaje în chestiuni legate de bani comuni, datorii sau obligații asumate în trecut. Mercur careu Neptun creează o stare de nesiguranță legată de ce poți controla și ce nu. Chiron activ te forțează să recunoști unde ai evitat confruntarea cu adevărul de teama pierderii controlului. Este o perioadă în care trebuie să renunți la iluzia că poți gestiona totul singur.

BANI: Financiar, pot apărea situații care cer maturitate și responsabilitate. Poți fi nevoit să achiți o datorie, să clarifici o contribuție financiară sau să renegociezi un acord legat de bani comuni. Dacă ai un credit, o investiție sau un parteneriat financiar, verifică atent condițiile și nu te baza pe presupuneri. Este posibil să primești informații incomplete sau contradictorii, de aceea este esențial să ceri clarificări scrise.

DRAGOSTE: În dragoste, relațiile devin mai serioase și mai intense. Dacă ești într-un cuplu, pot apărea discuții despre loialitate, încredere și limite. Este posibil să scoateți la suprafață nemulțumiri mai vechi care nu mai pot fi ignorate. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva misterios, dar relația are o componentă complicată sau ascunsă. Este important să nu intri într-o situație care te consumă emoțional fără să îți ofere siguranță.

