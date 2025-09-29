Horoscop săptămânal Leu 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Mercur în careu cu Jupiter poate genera o situație la locul de muncă unde cineva îți cere mai mult decât este realist, cum ar fi să finalizezi un proiect într-un timp imposibil.

Asta poate duce la discuții aprinse, dar Uranus în trigon cu Pluto îți dă puterea să arăți că ești capabil să gestionezi presiunea și să vii cu o soluție practică. Poți primi o veste neașteptată legată de cariera ta, precum un mesaj de la un superior sau o invitație la o întâlnire de lucru care schimbă perspectiva asupra poziției tale.

Bani: Pe partea financiară, există riscul de a cheltui prea mult pentru a menține aparențele. Poți fi tentat să cumperi ceva scump pentru imagine sau să accepți o investiție. Totuși, Uranus în sextil cu Neptun poate aduce idei ingenioase legate de cum să îți crești veniturile, poate printr-un proiect online sau printr-un parteneriat creativ. Trigonul Uranus-Pluto susține renegocierea unui contract, dar trebuie să citești atent clauzele pentru a nu te trezi cu surprize.

Dragoste: În dragoste, atracția și intensitatea sunt la cote înalte. Dacă ești într-o relație, partenerul poate fi mai critic decât de obicei, ceea ce te obligă să îți explici poziția și să cauți un compromis. Dacă ești singur, există șanse mari să cunoști pe cineva printr-un context profesional sau social care te pune în lumină. Atracția va fi rapidă, dar și intensă, posibil cu cineva care are un statut sau o experiență diferită de a ta.

