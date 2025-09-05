Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Leu 8-12 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Leu 8-12 septembrie 2025. Conjuncția Soare-Mercur în Fecioară îți aduce o atenție sporită asupra resurselor tale.

de Redactia Observator

la 05.09.2025 , 13:16
Poți face ordine în facturi, poți renegocia un abonament sau îți poți reorganiza cheltuielile pentru a-ți stabiliza bugetul. Poți avea întâlniri practice cu persoane care îți oferă soluții administrative: contabil, consultant financiar, notar. Sextilul Soare-Jupiter favorizează oportunitățile prin familie: sprijin pentru o investiție, ajutor în achiziția unui bun sau rezolvarea unor documente legate de casă.

Bani: Poți încheia o mică afacere, vinde un obiect pe care nu îl mai folosești sau primi o ofertă de colaborare care îți aduce venituri suplimentare. Atenție însă: Mercur în Fecioară îți cere să fii meticulos, să verifici clauzele și să nu accepți promisiuni vagi. Este posibil ca o plată întârziată să ajungă acum, sau cineva din familie să îți întoarcă un ajutor financiar mai vechi.

Dragoste: În dragoste, atmosfera este marcată de discuții legate de bani și valori comune. Dacă ești într-o relație, poate apărea o conversație despre cheltuieli, împărțirea facturilor sau planuri pentru o achiziție. Poți descoperi cât de compatibil ești cu partenerul în ceea ce privește modul de a administra resursele. Dacă ești singur, atracția vine printr-o persoană care are stabilitate materială sau care îți oferă un exemplu concret de seriozitate.

