Horoscop săptămânal Peşti 12-16 ianuarie 2026. Săptămâna aceasta te obligă să îți clarifici poziția într-o serie de situații în care ai oscilat sau ai preferat să lași lucrurile nespuse.

Mercur opoziție Jupiter aduce un conflict între ceea ce simți și ceea ce este cerut de realitate, mai ales în relațiile cu persoane din afara cercului intim sau în contexte profesionale unde se cer rezultate concrete. Soarele în sextil cu Saturn te ajută să îți stabilizezi direcția și să îți organizezi mai bine timpul, chiar dacă inițial simți presiune sau oboseală. Venus, prin aspectele sale armonioase, aduce sprijin discret și oportunități care se construiesc pas cu pas, nu prin gesturi spectaculoase.

BANI: Mercur opoziție Jupiter poate indica situații în care ți se promit mai multe lucruri decât se pot livra concret sau în care ești tentat să investești energie sau bani într-un proiect insuficient clarificat. Venus sextil Saturn susține stabilizarea veniturilor prin muncă constantă, responsabilitate și asumarea unor sarcini care poate nu sunt spectaculoase, dar sunt sigure. Venus trigon Uranus poate aduce o oportunitate neașteptată de câștig, posibil dintr-o zonă creativă, artistică sau dintr-o colaborare diferită de ce ai avut până acum.

DRAGOSTE: Mercur opoziție Jupiter poate genera discuții ample despre așteptări, promisiuni și limite emoționale. Este posibil să realizezi că anumite idealuri nu mai corespund realității actuale a relației. Venus sextil Saturn favorizează relațiile care se bazează pe stabilitate, loialitate și sprijin reciproc, chiar dacă exprimarea emoțiilor nu este întotdeauna spectaculoasă. Venus trigon Uranus aduce un suflu nou, o surpriză plăcută sau o schimbare de perspectivă care poate revitaliza o relație sau poate aduce o întâlnire neașteptată pentru cei singuri.

