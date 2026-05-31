Horoscop săptămânal Săgetător 1-5 iunie 2026. Momentul în care Mercur intră în Rac îți activează sectorul intimității, al resurselor financiare partajate și al proceselor psihologice complexe, determinându-te să cauți adevărul dincolo de aparențe.

Totuși, aspectul de Mercur careu Neptun de la mijlocul săptămânii poate aduce o stare de confuzie emoțională accentuată, neînțelegeri legate de o moștenire sau suspiciuni în relațiile cu familia extinsă din cauza unor bârfe. Din fericire, aspectul stabilizator de Soare sextil Saturn îți oferă un sprijin de neprețuit prin intermediul unor decizii administrative ferme legate de casă sau prin maturitatea cu care abordezi crizele. Vei reuși să clarifici o situație patrimonială complicată, să pui granițe sigure în fața manipulărilor și să recapeți controlul emoțional.

BANI: Aspectul de Soare sextil Saturn îți aduce o rezolvare materială extrem de concretă, cum ar fi aprobarea unui dosar de succesiune, stingerea unei obligații fiscale vechi prin plata unei sume corecte sau obținerea unui împrumut avantajos pentru renovarea locuinței. Pe de altă parte, din cauza aspectului Mercur careu Neptun, trebuie să fii extrem de prudent la mijlocul săptămânii în privința tranzacțiilor online. Nu lăsa datele cardului bancar pe site-uri nesigure și refuză să semnezi acorduri financiare de urgență cu rudele, deoarece riști să preiei datorii ascunse sau să fii indus în eroare cu privire la valoarea reală a unui bun de patrimoniu.

DRAGOSTE: Mercur intră în Rac intensifică dorința de fuziune emoțională și fizică cu partenerul de viață, aducând discuții despre secrete intime sau despre gestionarea banilor în cuplu. Totuși, aspectul Mercur careu Neptun poate genera suspiciuni de infidelitate sau dezamăgiri provocate de interpretarea greșită a unor mesaje ascunse în telefon sau a unor tăceri prelungite. Pentru a salva armonia, apelează la aspectul Soare sextil Saturn, care favorizează faptele constructive. Planificați o discuție serioasă la sfârșit de săptămână în care să puneți pe masă toate nemulțumirile, stabiliți reguli clare de gestionare a spațiului personal și reconfirmați-vă sprijinul reciproc prin acțiuni domestice concrete, curățând relația de orice suspiciune.

