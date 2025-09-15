Horoscop săptămânal Peşti 15-19 septembrie 2025

Poți avea discuții legate de credite, investiții sau bani pe care îi administrezi împreună cu altcineva. Opoziția cu Saturn te face să simți greutatea responsabilităților, iar opoziția cu Neptun arată că nu toate lucrurile sunt clare: cineva poate încerca să evite asumarea unor datorii. Venus în Fecioară îți arată că sprijinul vine prin parteneriate solide și prin oameni care apreciază seriozitatea ta.

Bani: Apar discuții importante despre credite sau împărțirea unor bunuri. Poți fi chemat să semnezi documente sau să iei decizii legate de taxe și datorii. Este esențial să nu grăbești lucrurile și să verifici fiecare detaliu. De asemenea, pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru sănătate sau pentru un membru al familiei. Dacă acționezi organizat, vei putea să ții lucrurile sub control.

Dragoste: În relații, tema principală este încrederea și modul în care împărțiți responsabilitățile. Dacă ești într-un cuplu, pot apărea discuții despre bani, dar și despre gradul de implicare al fiecăruia în proiectele comune. Dacă ești singur, Venus în Fecioară poate aduce o persoană serioasă și pragmatică, care îți oferă stabilitate.

