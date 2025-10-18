Horoscop săptămânal Peşti 20-24 octombrie 2025. Neptun revine retrograd în semnul tău, ceea ce te face mai introspectiv și mai atent la diferența dintre vis și realitate.

Luna Nouă deschide un capitol de transformare, legat de datorii, parteneriate sau viață interioară. Poți decide să închizi o etapă și să începi o alta cu mai multă claritate. Mercur și Marte îți aduc curaj să spui ce te frământă, dar e esențial să nu reacționezi defensiv. Soarele în Scorpion te ajută să privești lucrurile în perspectivă și să regăsești sensul unei experiențe trecute.

BANI: Poți rezolva o situație financiară blocată. Mercur și Marte aduc idei inovatoare, dar e nevoie de organizare. Soarele în Scorpion favorizează tranzacțiile și colaborările internaționale. Luna Nouă sugerează o renegociere de contract sau o datorie achitată integral. Neptun retrograd te face mai prudent: realizezi ce cheltuieli nu îți aduceau valoare reală și le elimini.

DRAGOSTE: E o săptămână a sincerității totale. Luna Nouă aduce dorința de intimitate și transformare. Poți avea o discuție profundă cu partenerul, care aduce apropiere emoțională. Mercur și Lilith aduc curajul de a aborda subiecte tabu, iar Soarele în Scorpion reactivează pasiunea. Dacă ești singur, o conexiune apărută brusc poate deveni intensă și imprevizibilă. Neptun retrograd te ajută să te desprinzi de o iluzie și să alegi o relație autentică.

