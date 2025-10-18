Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Peşti 20-24 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Peşti 20-24 octombrie 2025. Neptun revine retrograd în semnul tău, ceea ce te face mai introspectiv și mai atent la diferența dintre vis și realitate.

de Redactia Observator

la 18.10.2025 , 12:11
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Peşti 20-24 octombrie 2025 - Shutterstock

Luna Nouă deschide un capitol de transformare, legat de datorii, parteneriate sau viață interioară. Poți decide să închizi o etapă și să începi o alta cu mai multă claritate. Mercur și Marte îți aduc curaj să spui ce te frământă, dar e esențial să nu reacționezi defensiv. Soarele în Scorpion te ajută să privești lucrurile în perspectivă și să regăsești sensul unei experiențe trecute.

BANI: Poți rezolva o situație financiară blocată. Mercur și Marte aduc idei inovatoare, dar e nevoie de organizare. Soarele în Scorpion favorizează tranzacțiile și colaborările internaționale. Luna Nouă sugerează o renegociere de contract sau o datorie achitată integral. Neptun retrograd te face mai prudent: realizezi ce cheltuieli nu îți aduceau valoare reală și le elimini.

DRAGOSTE: E o săptămână a sincerității totale. Luna Nouă aduce dorința de intimitate și transformare. Poți avea o discuție profundă cu partenerul, care aduce apropiere emoțională. Mercur și Lilith aduc curajul de a aborda subiecte tabu, iar Soarele în Scorpion reactivează pasiunea. Dacă ești singur, o conexiune apărută brusc poate deveni intensă și imprevizibilă. Neptun retrograd te ajută să te desprinzi de o iluzie și să alegi o relație autentică.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America
Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Peşti 20-24 octombrie 2025