România mai adaugă 50 de kilometri pe Autostrada Moldovei. Începând de azi se merge numai pe şosea de mare viteză de la Bucureşti la Adjud. La nici două ore însă de la deschiderea circulației, pe noul tronson s-a produs un accident grav.

Autostrada Moldovei, A7, are de astăzi aproape 200 de kilometri. Zeci de şoferi au aşteptat entuziaşti deschiderea noului tronson, care îi duce mai repede către nordul Moldovei.

Şoferii care pleacă din Bucureşti spre Adjud fac drumul în mai puţin de două ore pe cei 250 de kilometri neîntrerupţi. A7 trebuie să ajungă într-un final la graniţa cu Ucraina, la Siret.

Ce tronsoane urmează să fie deschise

"Urmează încă două tronsoane de la Adjud la Răcăciuni, încă 25 de km planificaţi până de Paşti şi Răcăciuni Bacău, 20 de km, mai - iunie. Până la Paşcani, probabil că anul viitor", a declarat Cristian Andrei, director Siguranţa Circulaţiei CNAIR.

"În 2026, în 31 august, terminăm Adjudul Vechi - Săbăoani, 95 de km şi mai rămân ceilalţi 27, din 22 decembrie 2026", a precizat Dorin Umbrărescu, constructorul A7.

Odată cu acest sector, infrastructura rutieră de mare viteză din România atinge borna de 1.418 km

Alternativă la "Drumul Morții"

Autostrada este o alternativă la celebrul E85, șoseaua cu o bandă și jumătate pe fiecare sens de deplasare. Drumul morții i se spune din cauza accidentelor frecvente produse aici. În fiecare an, între 80 și 100 de oameni mor pe acest drum considerat cel mai periculos din toată România.

La nici două ore de la deschiderea noului tronson de autostradă, a avut loc şi primul accident grav. Şoferul unui microbuz nu a respectat distanţa faţă de maşina din faţă şi a intrat în ea. Şi un TIR a fost implicat în coliziune. 4 oameni au ajuns la spital.

