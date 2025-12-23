Un concept nou prinde contur în acest an: Revelionul Copiilor. De petrecerea dintre ani se pot bucura astfel nu doar cei mici, dar şi părinţii lor, care se pot distra fără griji. Pachetele pornesc de la 70 de euro până la 500 de euro în funcţie de activităţile şi de programul copiilor.

Petrecerea de Revelion care îi încântă pe copii și le oferă părinților timp pentru ei, petrecută altfel - Sursa: Shutterstock

Un hotel aflat la 40 de kilometri de Capitală le a făcut copiilor program de revelion. Îi preia pe cei mici pe 31 decembrie la ora 13, iar părinții îi pot lua înapoi pe ianuarie la ora 18. In cest timp, copiii sunt ocupaţi cu diferite distracţii

"Ne-am gândit să facem o petrecere pur și simplu pentru copii. A lor, noapte de revelion, ei să fie personajele principale. Au toate activitățile: artificii, șampanie pentru copii, countdown-ul de la 12:00 noaptea pentru cei mai măricei.", a explicat Andrei Barbu, Antreprenor.

O astfel de experineţă costă 139 de euro, iar locurile se ocupă rapid.

Articolul continuă după reclamă

"Am gândit anul acesta să fie un retreat pentru ei. Nu doar venim și ne distrăm, ci și ne încărcăm cu energie pentru următoarea parte din anul școlar.", a spus Ioana Barbu, cofondatoare firmă.

În acest timp părinții știu că sunt în siguranță și se pot bucura de propria petrecere.

"Pe testate e o opțiune foarte bună. Pentru că au și părinții nevoie să-și încarce bateriile pe de-a-ntregul. Pentru cei mici este foarte interesant că stau copii de vârsta lor și fac activități potrivite.", a spus o femeie.

"E o cheltuială în plus, dar mi se pare că din când în când au nevoie și de niște timp liber doar pentru ei.", a adăugat o altă femeie.

Nu toţi părinţii sunt încântaţi de noul concept.

"Pentru părinții moderni care muncesc tot timpul anului, de dimineață până seara, este bine. Pentru părinții mai clasici, care sunt dependenți de copiilor și copiii la fel, cred că e mai greuț un pic. L-aș lua cu mine peste tot. Așa am făcut întotdeauna.", a mai explicat o mamă.

Un hotel din capitală organizează petrecere de revelion pentru părinţi şi separat pentru copii. Prețul este de 1.000 de lei pentru un adult, iar copiii până în 14 ani au acces gratuit.

"Am pregătit un meniu special foarte aproape de zona în care vor sta părinții. și vor avea animatori, vor avea jocuri, vor aveia lucruri care să se simtă bine. Știm foarte bine cât de important este ca copiii noștri să fie într-un mediu al lor, astfel încât să putem și noi, părinții, să ne relaxăm.", a declarat Răzvan Lazarescu, manager hotel.

Şi hotelurile de la mare şi de la munte oferă petreceri separate pentru cei mici. Pachetele includ cazare, mese festive și activități pentru copii.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰