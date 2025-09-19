Horoscop săptămânal Peşti 22-26 septembrie 2025

Poți primi un telefon neașteptat de la cineva din afară care schimbă planurile. Careul cu Pluto arată posibile discuții tensionate cu un prieten sau o persoană din grupul tău social. Soarele în Balanță și opoziția cu Neptun chiar în semnul tău îți cer să fii atent la iluzii: poți fi atras într-o poveste care nu este ceea ce pare.

BANI: Banii pot fi influențați de situații externe. Este posibil să fie nevoie să plătești pentru o deplasare neprevăzută sau pentru documente legale. De asemenea, cineva apropiat îți poate cere sprijin financiar. Este bine să fii generos doar acolo unde ai garanții clare, altfel riști să pierzi sume importante.

DRAGOSTE: Aici lucrurile pot fi înșelătoare. Dacă ești într-o relație, partenerul poate fi confuz sau contradictoriu, ceea ce te face să simți că nu știi exact ce își dorește. Dacă ești singur, poți întâlni o persoană foarte carismatică, dar care îți creează confuzie sau te face să te îndoiești de intențiile sale.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰