Horoscop săptămânal Peşti 23-27 martie 2026

Te poți simți generos până la auto-sacrificiu sau poți avea tendința să ignori realitatea contului tău bancar în favoarea unor achiziții care îți hrănesc sufletul. Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec scoate la lumină o rană legată de sentimentul că nu meriți să ai abundență sau de o pierdere materială care ți-a afectat stima de sine. Totuși, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă o putere psihologică imensă și autoritate asupra proceselor tale de transformare interioară. Vei descoperi că ai forța de a accesa resurse ascunse în subconștientul tău și de a primi sprijin discret de la persoane influente din umbră.

BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun te avertizează să nu investești în afaceri despre care nu ai informații clare, oricât de promițătoare ar părea. Există riscul de a pierde bani prin generozitate prost direcționată. Joi, aspectul Venus și Chiron ar putea aduce necesitatea de a returna un împrumut sau o mică pierdere materială care îți activează frica de sărăcie. Aspectul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret, cum ar fi obținerea unei finanțări dintr-o sursă anonimă sau deblocarea unei moșteniri ori a unui fond de rezervă care îți va salva situația financiară curentă. Poți primi un onorariu substanțial pentru o muncă discretă sau de consultanță strategică făcută pentru un om puternic.

DRAGOSTE: Joi, conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce o discuție cu partenerul despre modul în care îți sunt respectate nevoile materiale și de siguranță în relație. Poți simți o durere dacă simți că ești iubit doar pentru ceea ce oferi, nu pentru cine ești. Totuși, sextilul Soare Pluto facilitează o intimitate profundă și o vindecare prin abandon total în brațele celui iubit. Dacă ești singur, s-ar putea să fii atras de o persoană misterioasă care îți oferă o protecție aproape paternă, dar care cere loialitate absolută.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰