Horoscop săptămânal Peşti 23-27 martie 2026
Horoscop săptămânal Peşti 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec activează domeniul banilor munciți și al posesiunilor, aducând o atmosferă de idealism financiar.
Te poți simți generos până la auto-sacrificiu sau poți avea tendința să ignori realitatea contului tău bancar în favoarea unor achiziții care îți hrănesc sufletul. Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec scoate la lumină o rană legată de sentimentul că nu meriți să ai abundență sau de o pierdere materială care ți-a afectat stima de sine. Totuși, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă o putere psihologică imensă și autoritate asupra proceselor tale de transformare interioară. Vei descoperi că ai forța de a accesa resurse ascunse în subconștientul tău și de a primi sprijin discret de la persoane influente din umbră.
BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun te avertizează să nu investești în afaceri despre care nu ai informații clare, oricât de promițătoare ar părea. Există riscul de a pierde bani prin generozitate prost direcționată. Joi, aspectul Venus și Chiron ar putea aduce necesitatea de a returna un împrumut sau o mică pierdere materială care îți activează frica de sărăcie. Aspectul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret, cum ar fi obținerea unei finanțări dintr-o sursă anonimă sau deblocarea unei moșteniri ori a unui fond de rezervă care îți va salva situația financiară curentă. Poți primi un onorariu substanțial pentru o muncă discretă sau de consultanță strategică făcută pentru un om puternic.
DRAGOSTE: Joi, conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce o discuție cu partenerul despre modul în care îți sunt respectate nevoile materiale și de siguranță în relație. Poți simți o durere dacă simți că ești iubit doar pentru ceea ce oferi, nu pentru cine ești. Totuși, sextilul Soare Pluto facilitează o intimitate profundă și o vindecare prin abandon total în brațele celui iubit. Dacă ești singur, s-ar putea să fii atras de o persoană misterioasă care îți oferă o protecție aproape paternă, dar care cere loialitate absolută.
