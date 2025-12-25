Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Peşti 29 decembrie – 02 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Peşti 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn poate aduce dezamăgiri legate de oameni în care aveai încredere sau de proiecte colective care nu evoluează conform așteptărilor.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 15:58
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Peşti 29 decembrie – 02 ianuarie 2026 - Shutterstock

Mercur careu Neptun îți poate crea confuzie în legătură cu rolul tău într-un grup sau cu direcția unui vis mai vechi. Chiron revenit la mers direct scoate la suprafață o rană legată de valoarea personală și de sentimentul că nu ești suficient apreciat. Este o săptămână în care ești forțat să alegi mai atent oamenii și obiectivele în care investești energie.

BANI: Financiar, pot apărea situații legate de bani comuni, proiecte de grup sau sprijin financiar acordat altora. Este posibil să fii tentat să ajuți pe cineva, dar trebuie să te asiguri că acest gest nu te dezechilibrează. Pot apărea întârzieri în plăți sau neclarități legate de un câștig așteptat. Este important să nu te bazezi pe promisiuni și să îți protejezi resursele. Săptămâna favorizează reorganizarea planurilor financiare și stabilirea unor limite clare în relațiile profesionale.

DRAGOSTE: Dacă ești într-un cuplu, pot apărea discuții despre viitor, prieteni comuni sau planuri pe termen apropiat. Este important să vedeți dacă mergeți în aceeași direcție. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva prin intermediul unui grup sau al unei activități comune, dar lucrurile evoluează lent și cer realism. Evită idealizarea și observă dacă faptele confirmă intențiile.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Peşti 29 decembrie – 02 ianuarie 2026