Horoscop săptămânal Peşti 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn poate aduce dezamăgiri legate de oameni în care aveai încredere sau de proiecte colective care nu evoluează conform așteptărilor.

Mercur careu Neptun îți poate crea confuzie în legătură cu rolul tău într-un grup sau cu direcția unui vis mai vechi. Chiron revenit la mers direct scoate la suprafață o rană legată de valoarea personală și de sentimentul că nu ești suficient apreciat. Este o săptămână în care ești forțat să alegi mai atent oamenii și obiectivele în care investești energie.

BANI: Financiar, pot apărea situații legate de bani comuni, proiecte de grup sau sprijin financiar acordat altora. Este posibil să fii tentat să ajuți pe cineva, dar trebuie să te asiguri că acest gest nu te dezechilibrează. Pot apărea întârzieri în plăți sau neclarități legate de un câștig așteptat. Este important să nu te bazezi pe promisiuni și să îți protejezi resursele. Săptămâna favorizează reorganizarea planurilor financiare și stabilirea unor limite clare în relațiile profesionale.

DRAGOSTE: Dacă ești într-un cuplu, pot apărea discuții despre viitor, prieteni comuni sau planuri pe termen apropiat. Este important să vedeți dacă mergeți în aceeași direcție. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva prin intermediul unui grup sau al unei activități comune, dar lucrurile evoluează lent și cer realism. Evită idealizarea și observă dacă faptele confirmă intențiile.

