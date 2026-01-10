Horoscop săptămânal Rac 12-16 ianuarie 2026. Săptămâna te provoacă să îți redefinești limitele emoționale și modul în care te raportezi la ceilalți.

Mercur opoziție Jupiter poate amplifica emoțiile și poate aduce situații în care simți că trebuie să oferi mai mult decât primești. Poți fi prins între nevoile tale și așteptările altora. Soarele în sextil cu Saturn te ajută să îți recapeți echilibrul și să îți stabilești limite sănătoase. Venus, prin aspectele favorabile, aduce sprijin emoțional și stabilitate în relațiile importante, chiar dacă nu totul este perfect.

BANI: Venus sextil Saturn favorizează administrarea atentă a resurselor, economisirea și luarea unor decizii financiare prudente. Poți avea discuții legate de bugetul familiei, de cheltuieli comune sau de responsabilități financiare împărțite cu alte persoane. Venus trigon Uranus poate aduce o soluție neașteptată la o problemă financiară sau o sursă de venit alternativă, poate dintr-un domeniu creativ sau dintr-o activitate desfășurată de acasă. Mercur opoziție Jupiter avertizează să nu îți asumi cheltuieli mari pentru a-i mulțumi pe alții sau pentru a menține aparențe.

DRAGOSTE: În viața sentimentală, emoțiile sunt intense, dar pot deveni confuze dacă nu sunt exprimate clar. Mercur opoziție Jupiter poate aduce discuții ample despre trecut sau despre viitor, dar există riscul de a dramatiza anumite situații. Venus sextil Saturn favorizează relațiile stabile, bazate pe siguranță emoțională și sprijin reciproc. Este o perioadă bună pentru a consolida o relație existentă sau pentru a clarifica ce îți dorești cu adevărat. Venus trigon Uranus poate aduce un moment neașteptat de apropiere, o declarație surprinzătoare sau o schimbare pozitivă de dinamică într-o relație.

