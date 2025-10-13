Horoscop săptămânal Rac 13-17 octombrie 2025. Săptămâna aduce concentrare pe casă, familie și rădăcini. Venus îți influențează acest sector, favorizând reamenajări sau reconcilierea cu o rudă.

Opoziția cu Neptun aduce visare, dar și confuzie: poți avea așteptări prea mari de la cineva apropiat. Trigonul cu Uranus și Pluto favorizează schimbările legate de locuință, poate mutări, reparații sau decizii privind un teren. Pluto direct reactivează dorința de control, dar și capacitatea de a înțelege dinamici profunde. Soarele în careu cu Jupiter poate genera stres în relația cu autoritățile.

Bani: Sunt posibile negocieri privind o casă sau o moștenire. Poți primi un sprijin financiar din familie, însă fii atent la detaliile legale. Trigonul Venus–Pluto te poate ajuta să finalizezi un acord avantajos sau să obții o reducere consistentă pentru un bun imobiliar. Dacă ești antreprenor, o colaborare veche poate redeveni profitabilă.

Dragoste: Relațiile devin mai profunde, dar și mai sensibile. Venus aduce dorință de stabilitate, iar Neptun poate crea confuzii și te poți îndrăgosti de o persoană indisponibilă sau aflată departe. Pentru cuplurile existente, săptămâna cere echilibru între nevoia de siguranță și cea de libertate. O discuție sinceră legată de planuri comune precum: casă, viitor, copii poate aduce claritate.

