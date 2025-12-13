Horoscop săptămânal Rac 15-19 decembrie 2025. Marte intră în Capricorn și activează zona parteneriatelor: discutarea unor condiții, renegocierea unui acord, stabilirea unor limite.

Poți începe o etapă în care cineva te provoacă să devii mai disciplinat și mai atent la modul în care gestionezi interacțiunile oficiale. Soare careu Saturn poate aduce o confruntare cu o persoană cu autoritate sau o regulă instituțională. Ai nevoie de răbdare și de argumente solide. Uranus sextil Neptun îți oferă însă inspirația perfectă: întâlnești o persoană care îți dă o idee salvatoare, apare o soluție diplomatică sau găsești o formulă modernă de colaborare.

BANI: Marte în Capricorn poate aduce discuții serioase despre împărțirea responsabilităților, renegocierea unui contract sau stabilirea unor contribuții clare. Soare careu Saturn poate indica o restricție venită din partea unei instituții sau din partea unui partener: o plată amânată, un act lipsă sau o ajustare obligatorie a unui acord financiar. Uranus sextil Neptun îți arată o cale alternativă: o soluție creativă la o problemă economică, o negociere reușită sau o restructurare inteligentă a unui buget comun.

DRAGOSTE: Afectiv, Marte în Capricorn aduce dinamism și seriozitate în relații. Este momentul în care partenerul îți cere să clarificați direcția sau în care tu simți nevoia să oficializezi ceva. Soare careu Saturn poate crea o tensiune temporară: unul dintre voi evită o discuție importantă sau nu este pregătit pentru un pas concret. Uranus sextil Neptun aduce însă fluiditate și vindecare: o conversație matură, sinceră și profundă poate restabili echilibrul. Dacă ești singur, poți întâlni o persoană serioasă, cu intenții clare, într-un context social sau profesional.

