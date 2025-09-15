Horoscop săptămânal Rac 15-19 septembrie 2025. Intrarea lui Mercur în Balanță îți aduce în prim-plan familia și casa. Apar discuții legate de împărțirea responsabilităților domestice sau chiar planuri de reamenajare.

Opoziția cu Saturn arată că unele lucruri nu mai pot fi amânate: poate fi vorba de o reparație necesară, de organizarea unui eveniment în familie sau de stabilirea unor reguli clare pentru conviețuire. Opoziția cu Neptun te avertizează că nu toată lumea are aceeași viziune, iar confuziile pot apărea din lipsa unor limite clare. Venus în Fecioară te sprijină să fii pragmatic: poți aduce ordine în haos, punând pe hârtie ce este de făcut și în ce termene.

Bani: Finanțele se leagă de cheltuieli pentru casă, familie sau proiecte domestice. Poți investi într-un obiect util, cum ar fi un aparat electrocasnic sau mobilier, dar e important să verifici raportul calitate-preț. Apar posibilități de câștig printr-o colaborare care se desfășoară de acasă sau care implică sprijinul unei rude. Totuși, evită să împrumuți bani sau să faci promisiuni financiare fără acoperire, pentru că opoziția Mercur–Neptun aduce riscul de iluzii sau amăgiri.

Dragoste: În cuplu, discuțiile gravitează în jurul vieții de familie și al deciziilor practice. Poți avea senzația că partenerul nu își asumă suficient responsabilitățile domestice. O conversație clară, în care să trasați sarcini și așteptări, poate preveni tensiunile. Dacă ești singur, Venus în Fecioară aduce șansa de a întâlni pe cineva într-un context apropiat de casă: un vecin, o întâlnire în cartier sau chiar printr-un eveniment de familie.

