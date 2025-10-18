Horoscop săptămânal Rac 20-24 octombrie 2025. Pentru tine, Luna Nouă aduce schimbări în mediul familial: reamenajări, decizii despre locuință sau reconectarea cu o rudă.

Poți simți nevoia de stabilitate și liniște. Mercur și Marte în conjuncție te fac hotărât în discuțiile profesionale, dar atenție la impulsivitate. Neptun retrograd te îndeamnă să-ți revizuiești credințele sau planurile legate de studii. Soarele în Scorpion te face carismatic și expresiv; este o perioadă bună pentru activități creative sau legate de copii.

BANI: Veniturile pot proveni dintr-o activitate paralelă sau o colaborare veche reactivată. Mercur și Marte te sprijină să rezolvi o situație financiară blocată. Dacă ești angajat, poți primi o propunere de responsabilitate suplimentară. Soarele în Scorpion susține investițiile în domenii artistice sau educaționale. Totuși, Neptun retrograd avertizează să nu investești în proiecte neclare.

DRAGOSTE: Luna Nouă aduce o atmosferă tandră și dorința de stabilitate. Poți decide să oficializezi o relație sau să-ți deschizi sufletul în fața cuiva. Mercur conjunct cu Lilith poate aduce o discuție legată de trecutul partenerului, dar și o clarificare eliberatoare. Soarele în Scorpion reactivează pasiunea și dorința de intimitate. Spre finalul săptămânii, poți simți că o legătură capătă profunzime reală.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰