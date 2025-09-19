Horoscop săptămânal Rac 22-26 septembrie 2025. Eclipsa de Soare din weekendul trecut încă își face simțite efectele, iar acum Marte intră în Scorpion și aduce intensitate pe zona pasiunilor și a relațiilor cu copiii.

Careul cu Pluto poate declanșa discuții dure cu partenerul sau cu cineva drag. Soarele în Balanță activează familia: te poți confrunta cu o dispută legată de casă, de pildă cu privire la mutări, spațiu sau responsabilități casnice.

BANI: Pot apărea cheltuieli pentru copii sau pentru un hobby. De exemplu, să fii nevoit să plătești brusc pentru o activitate extrașcolară sau pentru un curs. Un proiect creativ poate aduce câștiguri, dar și conflicte privind împărțirea lor.

DRAGOSTE: Este un timp intens pentru cuplu. Poți fi pus în fața unei declarații puternice sau a unei cereri neașteptate poate căsătorie sau mutare împreună. Dacă ești singur, o întâlnire spontană poate fi deosebit de pasională, dar la fel de repede să creeze confuzie și întrebări despre viitor.

