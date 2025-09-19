Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Rac 22-26 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Rac 22-26 septembrie 2025. Eclipsa de Soare din weekendul trecut încă își face simțite efectele, iar acum Marte intră în Scorpion și aduce intensitate pe zona pasiunilor și a relațiilor cu copiii.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 14:31
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Rac 22-26 septembrie 2025 - Shutterstock

Careul cu Pluto poate declanșa discuții dure cu partenerul sau cu cineva drag. Soarele în Balanță activează familia: te poți confrunta cu o dispută legată de casă, de pildă cu privire la mutări, spațiu sau responsabilități casnice.

BANI: Pot apărea cheltuieli pentru copii sau pentru un hobby. De exemplu, să fii nevoit să plătești brusc pentru o activitate extrașcolară sau pentru un curs. Un proiect creativ poate aduce câștiguri, dar și conflicte privind împărțirea lor.

DRAGOSTE: Este un timp intens pentru cuplu. Poți fi pus în fața unei declarații puternice sau a unei cereri neașteptate poate căsătorie sau mutare împreună. Dacă ești singur, o întâlnire spontană poate fi deosebit de pasională, dar la fel de repede să creeze confuzie și întrebări despre viitor.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Rac 22-26 septembrie 2025