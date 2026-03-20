Horoscop săptămânal Rac 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec activează domeniul carierei și al statutului social, ceea ce poate aduce o doză de confuzie în legătură cu locul tău în lume.

S-ar putea să te simți neînțeles de către superiori sau să ai impresia că munca ta nu primește recunoașterea pe care o meriți. Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec scoate la lumină o rană legată de autoritate sau de teama de a eșua în fața celorlalți. Te poți simți expus sau inadecvat într-o funcție de conducere. Totuși, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă o capacitate extraordinară de a accesa resurse ascunse sau de a primi sprijin financiar prin intermediul unor parteneriate profunde.

BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun poate face ca un proiect important să pară incert sau să fie amânat fără explicații clare de către conducere. Nu te lăsa demoralizat de lipsa de predictibilitate. Joi, aspectul Venus și Chiron ar putea aduce o pierdere de imagine sau o mică amendă cauzată de ignorarea unei reguli administrative. Sextilul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret, cum ar fi obținerea unui credit avantajos sau recuperarea unei sume de bani dintr-o asigurare ori o moștenire, fapt care îți va stabiliza poziția la locul de muncă.

DRAGOSTE: Conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce o stare de disconfort dacă simți că succesul tău profesional îi umbrește pe cei dragi sau dacă partenerul nu îți oferă suportul de care ai nevoie în carieră. Totuși, sextilul Soare Pluto facilitează o fuziune emoțională profundă. Este un moment excelent pentru a discuta subiecte tabu, cum ar fi gelozia sau frica de abandon, deoarece veți avea amândoi capacitatea de a merge la rădăcina problemei. Dacă ești singur, poți fi atras de o persoană cu un magnetism misterios, care pare să îți citească gândurile și să îți înțeleagă cele mai ascunse dorințe fără cuvinte.

