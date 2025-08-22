Horoscop săptămânal Rac 25-29 august 2025. Venus intră în Leu și pune accent pe resurse, posesiuni și modul în care îți valorifici talentele. Este un moment bun pentru a-ți evalua prioritățile și a-ți consolida baza materială.

Trigonul cu Saturn îți aduce înțelepciune și sprijin din partea unei persoane cu experiență, iar opoziția cu Pluto poate provoca tensiuni într-o relație de parteneriat sau în discuții legate de bani comuni. Sextilul cu Uranus îți oferă ocazia de a aborda altfel o problemă, aducând soluții creative și neconvenționale.

Bani: Venus favorizează creșterea veniturilor, mai ales din activități în care îți pui în valoare creativitatea. Saturn te ajută să îți gestionezi resursele cu mai multă disciplină, însă Pluto poate genera tensiuni în negocieri. Uranus poate aduce câștiguri neașteptate dintr-o colaborare cu prieteni sau dintr-o activitate online.

Dragoste: Este o perioadă în care nevoia de siguranță afectivă este puternică. Venus aduce căldură în relații, Pluto poate aduce confruntări care clarifică probleme mai vechi, iar Uranus te surprinde cu un gest neașteptat al partenerului sau cu o întâlnire ce îți schimbă starea de spirit.

Articolul continuă după reclamă

Întrebarea zilei Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰