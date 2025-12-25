Horoscop Vărsător ianuarie 2026. Prima parte a lunii te găsește mai retras, preocupat de introspecție, închideri de capitole și clarificări interioare.

Mercur în Capricorn te ajută să analizezi lucid trecutul recent și să vezi unde ai consumat energie inutil. Luna Plină din Rac scoate în evidență oboseala acumulată și necesitatea de a-ți reorganiza rutina zilnică. Luna Nouă marchează un moment în care decizi să renunți la obiceiuri nocive sau la contexte care te consumă. După 20 ianuarie, când Soarele, Mercur și Marte intră în semnul tău, începe o etapă complet nouă, cu mai multă energie, claritate și dorință de afirmare. Neptun în Berbec îți schimbă subtil modul de gândire și comunicare, făcându-te mai intuitiv, dar și mai selectiv în ceea ce spui.

BANI: Este posibil să ai cheltuieli legate de sănătate, odihnă sau activități care te ajută să te recuperezi. După jumătatea lunii, lucrurile se schimbă semnificativ. Apar oportunități de a-ți valorifica ideile, imaginea sau competențele într-un mod mai vizibil. Marte în semnul tău îți dă curaj să ceri mai mult sau să inițiezi un proiect personal, dar este important să eviți conflictele financiare sau deciziile luate din orgoliu.

DRAGOSTE: Prima parte a lunii poate aduce distanță emoțională sau nevoia de spațiu personal. Dacă ești într-o relație, este important să comunici clar această nevoie pentru a evita interpretările greșite. După intrarea planetelor în semnul tău, magnetismul tău crește vizibil. Poți atrage persoane noi sau poți reaprinde interesul într-o relație existentă. Dacă ești singur, apar șanse reale de întâlniri interesante, dar relațiile se construiesc treptat, pe bază de compatibilitate mentală și valori comune.

