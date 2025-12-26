Vremea de mâine 27 decembrie. Cerul va fi mai mult noros, cu precipitaţii mixte. Maxime între -1 şi 7 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 27 decembrie în țară

Valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această dată. Pe parcursul zilei, cerul va fi parțial noros și, izolat, vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare la munte și mai ales în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și posibil în Transilvania. Dimineața vor fi condiții de ceață, dar și de polei sau ghețuș.

Noaptea, cerul se va înnora treptat în majoritatea regiunilor și va ninge slab, local, în zona de munte, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei. În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei vor fi precipitații mixte (ninsori, dar pe arii restrânse și ploi sau lapoviță). În celelalte regiuni, probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Pe alocuri, vor fi din nou condiții de ghețuș și polei.

Vântul va avea intensificări, care vor amplifica senzația de rece, în estul și sud-estul teritoriului, iar noaptea, în cea mai mare parte a țării. Se vor înregistra viteze în general de 50–70 km/h, iar local, ninsoarea va fi viscolită. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 7 grade, iar cele minime între -7 și 1 grad. Cu probabilitate mai ridicată la începutul zilei, pe alocuri în vest și în sud va fi ceață cu depunere de chiciură.

Vremea de mâine 27 decembrie în București și în Cluj

În București, cerul va fi variabil, cu probabilitate ridicată de ceață sau nori joși în cursul dimineții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 3 grade, iar cea minimă se va încadra între -5 și -2 grade.

În Cluj-Napoca, cerul va fi parțial noros pe timpul zilei, iar valorile maxime de temperatură vor atinge 4 grade. Temperaturile minime din timpul nopții vor coborî până la -2 grade, iar șansele de precipitații vor fi reduse.