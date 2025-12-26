Vremea de mâine 27 decembrie. Cerul va fi mai mult noros, cu precipitaţii mixte. Maxime între -1 şi 7 grade
Vremea de mâine, 27 decembrie, se menține apropiată de normalul perioadei, cu cer parțial noros și ninsori slabe în mai multe regiuni, în special la munte și în Moldova. În estul și sud-estul țării, vântul va sufla cu intensificări, accentuând senzația de frig. Noaptea, se vor semnala precipitații mixte în sud-est și ninsori în zonele montane și în Transilvania. Temperaturile vor fi cuprinse între -7 și 7 grade, cu ceață și condiții de polei în zonele joase.
La noapte, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date, mai puțin în est, unde le vor depăși ușor. Cerul va fi parțial noros. Va ninge slab, pe arii restrânse în Moldova, la munte și izolat în Dobrogea și în Muntenia. Vor fi condiții de ghețuș. Temperaturile minime se vor încadra între -11 grade în estul Transilvaniei și 1 grad în nordul Dobrogei. Se va semnala ceață, asociată cu depunere de chiciură local, în zonele joase din vestul și sudul țării și izolat în rest.
Vremea de mâine 27 decembrie în țară
Valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această dată. Pe parcursul zilei, cerul va fi parțial noros și, izolat, vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare la munte și mai ales în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și posibil în Transilvania. Dimineața vor fi condiții de ceață, dar și de polei sau ghețuș.
Noaptea, cerul se va înnora treptat în majoritatea regiunilor și va ninge slab, local, în zona de munte, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei. În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei vor fi precipitații mixte (ninsori, dar pe arii restrânse și ploi sau lapoviță). În celelalte regiuni, probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Pe alocuri, vor fi din nou condiții de ghețuș și polei.
Vântul va avea intensificări, care vor amplifica senzația de rece, în estul și sud-estul teritoriului, iar noaptea, în cea mai mare parte a țării. Se vor înregistra viteze în general de 50–70 km/h, iar local, ninsoarea va fi viscolită. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 7 grade, iar cele minime între -7 și 1 grad. Cu probabilitate mai ridicată la începutul zilei, pe alocuri în vest și în sud va fi ceață cu depunere de chiciură.
Vremea de mâine 27 decembrie în București și în Cluj
În București, cerul va fi variabil, cu probabilitate ridicată de ceață sau nori joși în cursul dimineții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 3 grade, iar cea minimă se va încadra între -5 și -2 grade.
În Cluj-Napoca, cerul va fi parțial noros pe timpul zilei, iar valorile maxime de temperatură vor atinge 4 grade. Temperaturile minime din timpul nopții vor coborî până la -2 grade, iar șansele de precipitații vor fi reduse.
Vremea de mâine, 27 decembrie, la munte
La munte, vremea se menține friguroasă. Temperaturile maxime vor atinge 2 grade la Păltiniș, iar cele minime vor coborî până la -12 grade. Sunt așteptate precipitații slabe sub formă de ninsoare. În zona înaltă a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură, în timpul zilei, se vor înregistra rafale de vânt de 80–110 km/h, iar pe timpul nopții, acestea pot ajunge la 110–130 km/h.
