Dramaturgul şi politicianul Radu F. Alexandru a murit

Dramaturgul Radu F. Alexandru s-a stins din viață în a doua zi de Crăciun. 

la 26.12.2025 , 15:23
Dramaturgul şi politicianul Radu F. Alexandru a murit Dramaturgul şi politicianul Radu F. Alexandru a murit - Facebook / Radu F. Alexandru

Radu F. Alexandru, scriitor și fost senator, s-a stins din viață vineri, au anunțat oficialii Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti (TNB), într-o postare pe Facebook.

Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti deplânge dispariția dramaturgului Radu F. Alexandru, care a decedat în dimineața zilei de 26 decembrie, la 82 de ani, după o lungă suferință.

"Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați autori dramatici, pe scenele unor teatre din București și din țară", au transmis colegii de la TNB.

"Radu F. Alexandru a fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, desfășurând o activitate politică de o rară probitate morală. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio și televiziune. După premiera din 2016 a comediei satirice „Luminița de la capătul tunelului”, revine pe scena Naționalului cu excepționala piesă „GERTRUDE”, eveniment despre care s-a afirmat: „…montarea de la Teatrul Național din București a regizorului de clasă și de recunoaștere mondială Silviu Purcărete după textul celui mai mare dramaturg român contemporan al teatrului de idei, Radu F. Alexandru – e regina stagiunii românești 2023-2024", menţionează TNB în postare. 

Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie la ora 12, la Cimitirul evreiesc din Șoseaua Giurgiului nr. 2., potrivit reprezentanților TNB.

