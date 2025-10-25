Horoscop săptămânal Rac 27-31 octombrie 2025 . Săptămâna începe cu motivație și claritate. Marte trigon Jupiter îți dă impulsul să finalizezi un proiect de muncă sau să faci un pas important în carieră.

Mercur trigon Neptun favorizează comunicarea inspirată și intuiția profesională. Când Mercur intră în Săgetător, atenția se mută pe organizare și sănătate: vrei eficiență și ordine. Opoziția cu Uranus însă aduce o surpriză, poate o schimbare de program, o cerință neașteptată de la superiori sau o veste care îți modifică planurile.

BANI: Marte și Jupiter pot aduce o oportunitate de colaborare stabilă. Este posibil să primești un sprijin de la cineva influent sau să-ți recuperezi o sumă de bani. Mercur trigon Neptun îți oferă inspirație pentru o nouă metodă de a economisi sau investi. Atenție la finalul săptămânii, când Mercur în opoziție cu Uranus poate genera cheltuieli neașteptate, legate de transport sau tehnologie.

DRAGOSTE: Relațiile se calmează. Mercur trigon Neptun te ajută să comunici blând, să ierți și să înțelegi. Totuși, opoziția cu Uranus poate aduce o neînțelegere neașteptată, mai ales dacă partenerul are alte priorități. Marte trigon Jupiter aduce pasiune și dorința de implicare, o excursie, o activitate comună sau o decizie spontană readuce apropierea.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰