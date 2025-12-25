Horoscop săptămânal Rac 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn îți cere să privești realist o situație care ține de studii, acte, deplasări sau o direcție de viață pe care ai idealizat-o.

Mercur careu Neptun poate aduce confuzie în comunicarea cu persoane aflate la distanță sau în legătură cu planuri de viitor, mai ales dacă ai așteptat confirmări care întârzie. Chiron în mers direct îți reactivează o sensibilitate legată de imaginea publică și de sentimentul că trebuie să demonstrezi mereu ceva. Este o săptămână în care ești forțat să separi dorințele de realitate și să îți regândești strategiile.

BANI: Pot apărea cheltuieli legate de deplasări, cursuri, taxe sau documente oficiale. Dacă ai de rezolvat acte, plăți sau situații juridice, nu lăsa nimic la voia întâmplării. Este posibil să descoperi o greșeală într-un document sau într-o factură care necesită corectare. De asemenea, poți simți presiunea de a investi bani într-un proiect care nu este încă suficient de clar. Săptămâna favorizează mai degrabă ajustarea bugetului, renegocierea unor condiții și amânarea deciziilor financiare majore.

DRAGOSTE: În plan sentimental, emoțiile sunt intense, dar ușor confuze. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre viitor, mutări, distanță sau diferențe de viziune. Este important să nu tragi concluzii pripite și să asculți cu adevărat ce spune partenerul. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva care pare promițător, dar situația este ambiguă și necesită timp.

