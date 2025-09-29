Horoscop săptămânal Rac 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Mercur în careu cu Jupiter îți poate aduce o discuție tensionată în familie, poate legată de împărțirea responsabilităților sau de planuri de viitor.

Poți primi vizita neașteptată a unei rude sau un apel care îți cere să rezolvi o chestiune administrativă legată de casă. Uranus în sextil cu Neptun deschide oportunități pentru proiecte comune cu prietenii sau pentru implicarea într-un grup. Trigonul Uranus-Pluto te susține să iei decizii importante legate de carieră, dar și de rolul pe care îl ai în comunitate.

Bani: Financiar, este posibil să apară o ofertă de colaborare care implică mai multe persoane, dar care are detalii încă neclare. De exemplu, cineva îți poate propune o investiție comună într-un proiect de familie sau într-o afacere mică. Trebuie să fii atent la detalii și să nu te lași purtat doar de entuziasm. Totuși, poți găsi o metodă de a monetiza un talent creativ sau de a lansa o inițiativă care să te pună în valoare.

Dragoste: Pe plan sentimental, tensiunile pot veni din diferențele de priorități: tu îți dorești siguranță și apropiere, iar partenerul poate fi preocupat de alte lucruri. Dacă ești singur, s-ar putea să cunoști pe cineva prin intermediul familiei sau la un eveniment social organizat în comunitate. Relația poate începe brusc, dar cu o intensitate care îți dă senzația că lucrurile se mișcă foarte repede.

