Horoscop săptămânal Rac 8-12 septembrie 2025. Pentru tine, săptămâna aduce multă mișcare și comunicare. Soarele și Mercur în conjuncție în Fecioară activează drumurile scurte, documentele și studiile.

Poți rezolva acte amânate, cum ar fi contracte de muncă, înscrieri la cursuri sau documente oficiale. De asemenea, poți începe un proiect de învățare care îți aduce beneficii rapide. Sextilul Soare-Jupiter din semnul tău îți oferă sprijin și încredere, ajutându-te să te exprimi cu claritate în fața altora.

Bani: În plan financiar, Mercur îți aduce oportunități prin comunicare. Poți încheia o mică afacere, poți câștiga din comerț sau prin activități care presupun vânzare, negociere și interacțiune directă. Sextilul cu Jupiter te susține să primești un sprijin concret, cum ar fi un bonus, o aprobare de la bancă sau o reducere avantajoasă. Este momentul perfect să îți reorganizezi modul în care folosești resursele.

Dragoste: Pe plan sentimental, discuțiile devin cheia. Dacă ești într-o relație, comunici mai ușor și poți lămuri subiecte delicate: bani, planuri comune sau relații cu familia. Dacă ești singur, o cunoștință prin intermediul unui curs, al unui drum scurt sau al unei activități sociale îți poate atrage atenția. Atmosfera este favorabilă clarificării și sincerității, iar Jupiter îți dă curaj să spui exact ce simți.

