Horoscop săptămânal Săgetător 12-16 ianuarie 2026. Săptămâna te pune față în față cu limitele proprii și cu realitatea unor decizii luate anterior.

Mercur opoziție Jupiter te poate face să exagerezi fie optimismul, fie nemulțumirea, mai ales în contexte legate de muncă, responsabilități sau planuri pe care vrei să le duci mai departe. Soarele în sextil cu Saturn te ajută să îți recapeți direcția și să îți structurezi mai bine timpul, chiar dacă inițial simți că lucrurile se mișcă prea lent. Venus, prin aspectele sale armonioase, aduce un echilibru între dorința de libertate și nevoia de stabilitate.

BANI: Mercur opoziție Jupiter poate indica tendința de a promite mai mult decât poți livra sau de a cheltui în baza unor estimări prea optimiste. Venus sextil Saturn favorizează stabilizarea veniturilor, renegocierea unui contract sau asumarea unor responsabilități financiare care pe termen mediu pot aduce siguranță. Venus trigon Uranus poate aduce o oportunitate neașteptată, poate printr-un proiect diferit, o colaborare online sau o idee care iese din tiparele obișnuite. Este important să îți calculezi bine pașii și să nu ignori detaliile legale sau administrative.

DRAGOSTE: Mercur opoziție Jupiter poate genera discuții ample despre libertate, angajament sau diferențe de viziune asupra viitorului. Este posibil ca unul dintre parteneri să simtă nevoia de mai mult spațiu sau, dimpotrivă, de mai multă siguranță. Venus sextil Saturn favorizează relațiile care au trecut deja prin teste și care pot deveni mai solide prin comunicare sinceră. Venus trigon Uranus aduce un element de surpriză, o experiență diferită sau o atracție neașteptată pentru cei singuri. Important este să nu fugi de discuțiile incomode.

