Horoscop săptămânal Săgetător 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce un focus puternic pe familie, trecut și siguranță emoțională.

Mercur în tensiune cu Saturn poate aduce discuții dificile în familie sau legate de locuință. Mercur careu Neptun creează confuzie în privința unor planuri domestice sau a unei mutări. Chiron revine la mers direct activează teme legate de rădăcini și de sentimentul de apartenență. Este o perioadă în care ești forțat să îți clarifici ce înseamnă stabilitatea pentru tine.

BANI: Din punct de vedere financiar, pot apărea cheltuieli legate de casă, familie sau reparații. Dacă intenționezi să faci modificări în locuință sau să investești într-un spațiu, este important să verifici toate detaliile înainte. Pot exista întârzieri sau costuri ascunse. De asemenea, pot apărea discuții despre bani cu membrii familiei, care necesită tact și claritate. Este o săptămână potrivită pentru planificare financiară, nu pentru acțiuni grăbite.

DRAGOSTE: În plan sentimental, relațiile sunt influențate de nevoia de siguranță. Dacă ești într-un cuplu, pot apărea discuții despre mutare, familie sau viitorul comun. Este important să fii sincer cu privire la ce îți dorești. Dacă ești singur, poți simți o nostalgie puternică sau tendința de a te întoarce la o relație din trecut. Analizează dacă acest pas este motivat de dorință reală sau de frica de singurătate.

