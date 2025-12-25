Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Săgetător 29 decembrie – 02 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Săgetător 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce un focus puternic pe familie, trecut și siguranță emoțională.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 15:57
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Săgetător 29 decembrie – 02 ianuarie 2026 - Shutterstock

Mercur în tensiune cu Saturn poate aduce discuții dificile în familie sau legate de locuință. Mercur careu Neptun creează confuzie în privința unor planuri domestice sau a unei mutări. Chiron revine la mers direct activează teme legate de rădăcini și de sentimentul de apartenență. Este o perioadă în care ești forțat să îți clarifici ce înseamnă stabilitatea pentru tine.

BANI: Din punct de vedere financiar, pot apărea cheltuieli legate de casă, familie sau reparații. Dacă intenționezi să faci modificări în locuință sau să investești într-un spațiu, este important să verifici toate detaliile înainte. Pot exista întârzieri sau costuri ascunse. De asemenea, pot apărea discuții despre bani cu membrii familiei, care necesită tact și claritate. Este o săptămână potrivită pentru planificare financiară, nu pentru acțiuni grăbite.

DRAGOSTE: În plan sentimental, relațiile sunt influențate de nevoia de siguranță. Dacă ești într-un cuplu, pot apărea discuții despre mutare, familie sau viitorul comun. Este important să fii sincer cu privire la ce îți dorești. Dacă ești singur, poți simți o nostalgie puternică sau tendința de a te întoarce la o relație din trecut. Analizează dacă acest pas este motivat de dorință reală sau de frica de singurătate.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Săgetător 29 decembrie – 02 ianuarie 2026