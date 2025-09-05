Horoscop săptămânal Săgetător 8-12 septembrie 2025

Poți avea discuții cu șefii sau cu autoritățile, poți prezenta un proiect sau poți primi responsabilități noi. Este o săptămână bună pentru a-ți demonstra competențele practice și atenția la detalii. Sextilul Soare-Jupiter arată că rezultatele tale sunt apreciate și că poți primi sprijin pentru a urca o treaptă profesională.

Bani: Financiar, pot apărea beneficii prin muncă și prin vizibilitate. Poți obține un bonus sau o recunoaștere oficială, ori ți se deschide calea către o colaborare mai profitabilă. Atenție totuși la exagerări: Marte și Jupiter pot crea tendința de a promite mai mult decât poți livra. Cel mai bine este să rămâi pe soluții practice și realiste.

Dragoste: În dragoste, energia acestei săptămâni este mai pragmatică. Dacă ești într-o relație, partenerul te poate susține în carieră, dar și critica atunci când îți consumi prea mult timp cu munca. Este momentul să găsești echilibrul. Dacă ești singur, poți atrage atenția prin imaginea ta profesională: o persoană te poate observa într-un context oficial sau la un eveniment profesional.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰