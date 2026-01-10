Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Scorpion 12-16 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Scorpion 12-16 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce o intensitate mentală și emoțională accentuată.

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 13:22
Horoscop săptămânal Scorpion 12-16 ianuarie 2026

Mercur opoziție Jupiter poate scoate la suprafață adevăruri incomode sau situații care te obligă să privești lucrurile dintr-o perspectivă mai largă. Poți simți că anumite limite sunt testate, mai ales în plan profesional sau în relațiile apropiate. Soarele în sextil cu Saturn te ajută să rămâi centrat și să îți folosești experiența pentru a lua decizii mature. Venus, prin aspectele favorabile, îți oferă sprijin emoțional și stabilitate, chiar și în momentele mai tensionate.

BANI: Mercur opoziție Jupiter poate aduce discuții legate de investiții, împrumuturi sau cheltuieli comune, iar riscul este să supraestimezi câștigurile sau să subestimezi costurile. Venus sextil Saturn favorizează gestionarea responsabilă a resurselor, renegocierea unor acorduri financiare sau stabilirea unor limite clare în parteneriate. Venus trigon Uranus poate aduce o oportunitate neașteptată de câștig, poate printr-o schimbare de strategie sau o decizie curajoasă, dar bine calculată.

DRAGOSTE: Mercur opoziție Jupiter poate aduce discuții intense, uneori tensionate, despre adevăruri nespuse sau despre direcția relației. Venus sextil Saturn susține relațiile solide, în care există angajament și dorința de a construi pe baze reale. Venus trigon Uranus poate aduce o schimbare neașteptată în viața sentimentală, fie printr-o reaprindere a pasiunii, fie printr-o întâlnire care îți schimbă perspectiva asupra iubirii. Este important să rămâi autentic și să nu eviți confruntările necesare.

