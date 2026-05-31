Horoscop săptămânal Scorpion 1-5 iunie 2026. Tranzitul prin care Mercur intră în Rac îți activează sectorul sistemului de valori, al călătoriilor lungi și al filozofiei de viață, oferindu-ți o sete uriașă de cunoaștere și dorința de a-ți lărgi orizonturile.

Cu toate acestea, din cauza aspectului Mercur careu Neptun de la jumătatea săptămânii, te poți confrunta cu o stare de confuzie legată de un examen, cu rătăcirea unor documente de călătorie sau cu tendința de a cădea pradă unor iluzii ideologice periculoase. Din fericire, aspectul de Soare sextil Saturn intervine salvator, aducându-ți o structură mentală solidă și sprijinul concret al unui mentor sau al unei decizii legale clare. Vei reuși să depășești blocajele administrative, să obții o certificare oficială importantă și să pui în practică strategii de viitor extrem de realiste.

BANI: Datorită aspectului de Soare sextil Saturn, poți înregistra un succes major, cum ar fi câștigarea unui proces legat de o sumă de bani, obținerea unei burse de studiu sau semnarea unui contract avantajos cu o editură ori o companie străină. Este o perioadă excelentă pentru a rezolva probleme de natură legală. Totuși, din cauza aspectului Mercur careu Neptun, trebuie să eviți tranzacțiile financiare nesigure legate de cursuri online dubioase sau de speculații pe piețe externe nereglementate. Nu trimite sume de bani în avans pentru servicii de călătorie fără a verifica autenticitatea agenției, deoarece riști să fii victima unei dezinformări sau a unei clauze contractuale abuzive.

DRAGOSTE: Intrarea lui Mercur în Rac favorizează discuțiile profunde cu partenerul despre idealuri comune sau planificarea unei vacanțe în străinătate. Totuși, aspectul de Mercur careu Neptun poate aduce mici dezamăgiri emoționale, mai ales dacă ai tendința de a idealiza comportamentul partenerului sau dacă apar secrete legate de cheltuieli făcute pentru hobby-uri personale. Pentru a păstra armonia, folosește energia aspectului Soare sextil Saturn, care te îndeamnă la pragmatism. O discuție serioasă, în care stabiliți prioritățile financiare ale cuplului și vă asumați responsabilități clare față de educația copiilor sau proiectele personale comune, va risipi orice îndoială și va consolida legătura voastră prin maturitate și fapte reale.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰