Horoscop săptămânal Scorpion 15-19 septembrie 2025

Opoziția cu Saturn îți arată că nu poți evita anumite responsabilități, fie în familie, fie în carieră. Opoziția cu Neptun aduce riscul de iluzii sau confuzii: poți fi tentat să accepți ceva doar pe baza entuziasmului inițial, dar realitatea să fie mai complicată. Venus în Fecioară îți oferă sprijin prin prieteni sau grupuri de oameni care te ajută să vezi situațiile mai clar.

Bani: Din punct de vedere financiar, s-ar putea să descoperi că anumite investiții nu sunt la fel de sigure cum credeai. Apar cheltuieli neașteptate legate de un proiect colectiv sau de un prieten care are nevoie de sprijin. Totuși, există și posibilitatea de a atrage resurse printr-un parteneriat dacă îți păstrezi pragmatismul. Important este să nu amesteci emoțiile cu deciziile financiare și să ceri mereu dovezi și transparență.

Dragoste: Relațiile trec printr-o etapă de clarificări. Dacă ești într-un cuplu, este posibil ca partenerul să îți reproșeze că ești prea retras sau prea ocupat cu propriile gânduri. Este un moment bun pentru o discuție sinceră, chiar dacă incomodă, despre ceea ce vă doriți amândoi. Dacă ești singur, Venus în Fecioară arată că ai putea întâlni pe cineva printr-un grup de prieteni sau într-un context social, dar trebuie să îți temperezi așteptările și să eviți idealizările.

