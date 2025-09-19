Horoscop săptămânal Scorpion 22-26 septembrie 2025. Marte intră în semnul tău și îți dă energie, dar și predispoziția de a intra în conflicte.

Careul cu Pluto aduce situații în care trebuie să iei decizii radicale, poate legate de un coleg sau de un proiect care stagnează. Este posibil să fie nevoie să spui lucrurilor pe nume într-o ședință, chiar dacă asta supără pe cineva. Soarele în Balanță, în opoziție cu Neptun, îți cere să fii atent la sănătate: oboseala acumulată te poate face să ratezi detalii importante.

BANI: Din punct de vedere financiar, săptămâna este intensă. Poți primi vești despre o sumă de bani care întârzie sau să fii pus să refaci un dosar financiar. Este posibil să apară cheltuieli pentru acte legale sau pentru documente oficiale. Totodată, un prieten poate veni cu o propunere de afacere, dar ar fi bine să analizezi riscurile cu atenție, pentru că entuziasmul nu înseamnă și siguranță.

DRAGOSTE: În plan sentimental, Marte îți aduce magnetism, dar și tensiuni. Dacă ești într-o relație, pot apărea certuri legate de gelozie sau de lipsa de transparență. Un partener îți poate reproșa că păstrezi secrete sau că îți faci planuri fără să discuți. Dacă ești singur, poți atrage pe cineva foarte intens, dar relația riscă să fie complicată și să te pună în situații de test emoțional.

