Horoscop săptămânal Scorpion 23-27 martie 2026

Horoscop săptămânal Scorpion 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec activează domeniul muncii, al rutinei și al sănătății, aducând o doză de confuzie în activitățile tale zilnice.

de Alexandru Păunescu

la 20.03.2026 , 14:53
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Scorpion 23-27 martie 2026 - Shutterstock

S-ar putea să te simți lipsit de energie sau să ai dificultăți în a te organiza, fiind mai degrabă atras de activități contemplative. Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec scoate la lumină o vulnerabilitate legată de corpul tău sau de un complex de inferioritate la locul de muncă. Te poți simți rănit de criticile unor colegi. Totuși, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă o putere imensă în sfera domestică și familială. Vei descoperi că ai autoritatea necesară pentru a restructura baza vieții tale, pentru a rezolva probleme vechi de proprietate sau pentru a schimba radical dinamica puterii în interiorul familiei.

BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun te avertizează asupra riscului de a face erori grave în documente de rutină sau de a fi victima unei confuzii administrative la birou. Verifică de două ori tot ce trimiți. Joi, aspectul Venus și Chiron ar putea aduce o cheltuială legată de o problemă de sănătate minoră sau necesitatea de a investi într-un echipament de lucru care s-a defectat neașteptat. Sextilul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret, cum ar fi obținerea unei sume de bani pentru renovarea casei sau posibilitatea de a lucra de la domiciliu într-un regim mult mai profitabil. Poți primi o moștenire sau un ajutor financiar substanțial de la o rudă cu autoritate.

DRAGOSTE: Joi, conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce o stare de iritabilitate în cuplu cauzată de oboseală sau de sentimentul că partenerul nu te ajută suficient în treburile domestice. Poți resimți o durere legată de lipsa de recunoaștere a eforturilor tale zilnice pentru binele comun. Totuși, sextilul Soare Pluto facilitează o apropiere emoțională profundă prin discuții despre trecutul tău și despre rădăcinile tale. Dacă ești singur, s-ar putea să te simți atras de cineva care emană o autoritate maternă sau paternă protectoare. Un eveniment minor dar plin de înțeles ar putea fi o cină de vineri seară în familie, unde un gest de tandrețe din partea partenerului îți va șterge orice urmă de stres acumulat peste zi.

Articolul continuă după reclamă
Alexandru Păunescu Like
Înapoi la Homepage
O femeie a vandalizat mormântul unui român celebru! Dezvăluirile tulburătoare făcute de fiica acestuia
O femeie a vandalizat mormântul unui român celebru! Dezvăluirile tulburătoare făcute de fiica acestuia
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi pâine la fiecare masă?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Scorpion 23-27 martie 2026
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.