Horoscop săptămânal Scorpion 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec activează domeniul muncii, al rutinei și al sănătății, aducând o doză de confuzie în activitățile tale zilnice.

S-ar putea să te simți lipsit de energie sau să ai dificultăți în a te organiza, fiind mai degrabă atras de activități contemplative. Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec scoate la lumină o vulnerabilitate legată de corpul tău sau de un complex de inferioritate la locul de muncă. Te poți simți rănit de criticile unor colegi. Totuși, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă o putere imensă în sfera domestică și familială. Vei descoperi că ai autoritatea necesară pentru a restructura baza vieții tale, pentru a rezolva probleme vechi de proprietate sau pentru a schimba radical dinamica puterii în interiorul familiei.

BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun te avertizează asupra riscului de a face erori grave în documente de rutină sau de a fi victima unei confuzii administrative la birou. Verifică de două ori tot ce trimiți. Joi, aspectul Venus și Chiron ar putea aduce o cheltuială legată de o problemă de sănătate minoră sau necesitatea de a investi într-un echipament de lucru care s-a defectat neașteptat. Sextilul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret, cum ar fi obținerea unei sume de bani pentru renovarea casei sau posibilitatea de a lucra de la domiciliu într-un regim mult mai profitabil. Poți primi o moștenire sau un ajutor financiar substanțial de la o rudă cu autoritate.

DRAGOSTE: Joi, conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce o stare de iritabilitate în cuplu cauzată de oboseală sau de sentimentul că partenerul nu te ajută suficient în treburile domestice. Poți resimți o durere legată de lipsa de recunoaștere a eforturilor tale zilnice pentru binele comun. Totuși, sextilul Soare Pluto facilitează o apropiere emoțională profundă prin discuții despre trecutul tău și despre rădăcinile tale. Dacă ești singur, s-ar putea să te simți atras de cineva care emană o autoritate maternă sau paternă protectoare. Un eveniment minor dar plin de înțeles ar putea fi o cină de vineri seară în familie, unde un gest de tandrețe din partea partenerului îți va șterge orice urmă de stres acumulat peste zi.

