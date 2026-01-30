Horoscop săptămânal Scorpion 2-6 februarie 2026. Pentru tine, săptămâna este una intensă, cu accent pe creativitate, relații romantice și exprimare personală.

Uranus revine la mers direct și poate aduce schimbări bruște în relațiile apropiate sau în modul în care te raportezi la parteneriate. Mercur mută atenția spre zona plăcerilor și a dorințelor, iar tensiunea cu Uranus poate genera situații neașteptate în plan sentimental sau conflicte legate de libertate versus angajament. Este posibil să simți nevoia de a rupe un tipar vechi sau de a-ți afirma mai clar individualitatea.

BANI: Financiar, pot apărea cheltuieli legate de hobby-uri, copii sau activități recreative. Dacă lucrezi în domenii creative sau independente, pot apărea fluctuații ale veniturilor sau schimbări de direcție profesională. Este important să nu îți bazezi deciziile financiare pe entuziasm de moment. Pot apărea oportunități interesante, dar ele necesită o analiză atentă a riscurilor. Evită speculațiile și investițiile riscante în această perioadă.

DRAGOSTE: În plan afectiv, relațiile sunt pline de pasiune, dar și de provocări. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de libertate, gelozie sau nevoia de schimbare. Este posibil ca unul dintre voi să simtă nevoia de mai mult spațiu personal. Pentru cei singuri, pot apărea atracții puternice, neașteptate, care pot deveni rapid intense. Este important să îți asculți intuiția și să nu te grăbești în decizii emoționale.

