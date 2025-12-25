Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Scorpion 29 decembrie – 02 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Scorpion 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn poate aduce blocaje în exprimarea ideilor sau sentimentul că nu ești suficient de apreciat.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 15:56
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Scorpion 29 decembrie – 02 ianuarie 2026 - Shutterstock

Mercur careu Neptun creează confuzie în plan emoțional, mai ales în situații care implică riscuri sau decizii luate din dorință. Chiron iese din retrogradare și scoate la suprafață o rană legată de stima de sine și de modul în care îți permiți să te bucuri de viață. Este o săptămână care te forțează să fii sincer cu tine și să nu te mai ascunzi în spatele controlului.

BANI: Financiar, pot apărea fluctuații legate de cheltuieli impulsive sau investiții făcute din dorința de satisfacție imediată. Dacă ai copii sau proiecte creative, acestea pot genera costuri suplimentare. Nu este momentul să joci riscant sau să te bazezi pe noroc. Este indicat să îți revizuiești prioritățile financiare și să vezi dacă anumite cheltuieli sunt cu adevărat necesare. De asemenea, pot apărea discuții despre bani în cadrul unei relații romantice, care necesită claritate și maturitate.

DRAGOSTE: În dragoste, emoțiile sunt intense și pot deveni copleșitoare. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre gelozie, control sau nevoia de validare. Este posibil să realizezi că anumite comportamente nu mai funcționează. Dacă ești singur, atracțiile sunt puternice, dar pot fi însoțite de confuzie sau iluzii. Este important să nu te implici într-o situație care promite mult, dar oferă puține dovezi concrete.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Scorpion 29 decembrie – 02 ianuarie 2026