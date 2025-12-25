Horoscop săptămânal Scorpion 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn poate aduce blocaje în exprimarea ideilor sau sentimentul că nu ești suficient de apreciat.

Mercur careu Neptun creează confuzie în plan emoțional, mai ales în situații care implică riscuri sau decizii luate din dorință. Chiron iese din retrogradare și scoate la suprafață o rană legată de stima de sine și de modul în care îți permiți să te bucuri de viață. Este o săptămână care te forțează să fii sincer cu tine și să nu te mai ascunzi în spatele controlului.

BANI: Financiar, pot apărea fluctuații legate de cheltuieli impulsive sau investiții făcute din dorința de satisfacție imediată. Dacă ai copii sau proiecte creative, acestea pot genera costuri suplimentare. Nu este momentul să joci riscant sau să te bazezi pe noroc. Este indicat să îți revizuiești prioritățile financiare și să vezi dacă anumite cheltuieli sunt cu adevărat necesare. De asemenea, pot apărea discuții despre bani în cadrul unei relații romantice, care necesită claritate și maturitate.

DRAGOSTE: În dragoste, emoțiile sunt intense și pot deveni copleșitoare. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre gelozie, control sau nevoia de validare. Este posibil să realizezi că anumite comportamente nu mai funcționează. Dacă ești singur, atracțiile sunt puternice, dar pot fi însoțite de confuzie sau iluzii. Este important să nu te implici într-o situație care promite mult, dar oferă puține dovezi concrete.

