Horoscop săptămânal Scorpion 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Pentru tine, săptămâna este una plină de dinamism. Mercur în careu cu Jupiter poate aduce tensiuni în parteneriate, fie ele profesionale sau personale.

Este posibil să primești un e-mail sau o veste de la un partener care schimbă regulile jocului. Uranus în sextil cu Neptun îți oferă ocazia să vezi lucrurile dintr-o perspectivă diferită, iar Uranus în trigon cu Pluto îți dă puterea să transformi situația în avantajul tău. Ai șansa să închei o etapă care nu mai funcționa și să începi o colaborare nouă.

Bani: Pe partea financiară, lucrurile pot fi instabile. Dacă ai contracte în desfășurare, cineva poate solicita renegocierea lor. Există și riscul unor întârzieri la plata unor facturi. Totuși, aspectele pozitive sugerează și oportunități: un proiect care părea blocat se poate reactiva brusc, aducându-ți venituri suplimentare. Este o săptămână bună pentru a face ordine în acte și pentru a cere claritate de la parteneri sau colaboratori.

Dragoste: În dragoste, intensitatea este la cote înalte. Dacă ești într-o relație, pot apărea tensiuni din cauza diferențelor de program sau de priorități, dar discuțiile duc spre o clarificare importantă. Dacă ești singur, atracția vine brusc, posibil față de cineva complet diferit de tiparul tău obișnuit. Uranus și Pluto îți arată că ai șansa să lași în urmă vechi tipare și să începi un capitol care să te provoace să fii mai autentic și mai implicat.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰