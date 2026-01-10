Horoscop săptămânal Taur 12-16 ianuarie 2026. Mercur în opoziție cu Jupiter poate crea senzația că ai prea multe opțiuni sau că trebuie să alegi rapid o direcție importantă, fie profesională, fie legată de un proiect personal.

Poți primi informații contradictorii sau sfaturi diferite de la persoane din jur. Soarele în sextil cu Saturn îți oferă însă discernământul necesar pentru a vedea ce este solid și ce este doar o promisiune fără acoperire. Venus, guvernatorul tău, este foarte bine aspectată și îți oferă stabilitate emoțională și financiară chiar și în mijlocul schimbărilor.

BANI: Venus sextil Saturn favorizează economisirea, stabilizarea bugetului și luarea unor decizii financiare pe termen mediu. Poți primi o confirmare legată de un venit constant sau poți decide să investești într-un plan sigur, chiar dacă nu aduce câștiguri rapide. Venus trigon Uranus poate aduce o oportunitate neașteptată, cum ar fi un proiect nou, o colaborare temporară sau o idee de monetizare a unui talent personal. Mercur opoziție Jupiter cere prudență în negocieri și te sfătuiește să nu te lași atras de oferte care par prea bune pentru a fi adevărate.

DRAGOSTE: În plan afectiv, Venus îți oferă un sentiment de siguranță și claritate. Relațiile existente pot deveni mai stabile, iar discuțiile despre viitor capătă un ton realist și constructiv. Venus sextil Saturn susține relațiile bazate pe respect, loialitate și responsabilitate. Pentru cei singuri, Venus trigon Uranus poate aduce o întâlnire neașteptată, poate chiar cu cineva foarte diferit de tiparul tău obișnuit, dar care te provoacă intelectual și emoțional. Mercur opoziție Jupiter poate crea confuzii în comunicare, așa că este important să clarifici intențiile și să nu lași lucrurile nespuse.

