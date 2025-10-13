Horoscop săptămânal Taur 13-17 octombrie 2025. Pentru tine, Venus pune accentul pe muncă, sănătate și obiceiuri. Opoziția cu Neptun te poate face să te pierzi în detalii sau să-ți asumi prea mult pentru ceilalți.

Totuși, trigonul cu Uranus și Pluto îți oferă curajul de a schimba rutina și de a inova la locul de muncă. Pluto direct aduce vești importante din sfera profesională: o promovare, o nouă responsabilitate sau un proiect cu impact. Soarele în careu cu Jupiter îți cere să echilibrezi munca și viața personală.

Bani: Este o perioadă potrivită pentru a renegocia un contract sau a schimba un furnizor. Uranus îți poate aduce venituri neașteptate, dar și cheltuieli spontane legate de confort sau sănătate. E important să păstrezi evidența banilor și să nu cedezi tentației cumpărăturilor impulsive. Pluto direct arată că se pot debloca fonduri sau plăți amânate din vară.

Dragoste: Viața sentimentală capătă o notă realistă. Venus te ajută să vezi clar ce relații te hrănesc emoțional și care te consumă. Opoziția cu Neptun poate aduce o mică dezamăgire, poate descoperi că cineva nu e la fel de implicat. Totuși, trigonul cu Pluto oferă posibilitatea de a reînvia pasiunea într-o relație care părea să-și fi pierdut vitalitatea. Dacă ești singur, o conexiune apărută într-un context profesional te surprinde plăcut.

