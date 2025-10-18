Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Taur 20-24 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Taur 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă îți activează zona muncii și a sănătății, semnalând începutul unei perioade mai organizate.

la 18.10.2025 , 12:09
Poți schimba un coleg, un program sau o rutină care te epuiza. Mercur și Marte, în conjuncție, te fac direct și pragmatic în relațiile profesionale, dar și predispus la conflicte verbale. Neptun retrograd te face să regândești o relație de prietenie sau o alianță care ți-a creat confuzie. Soarele în Scorpion mută atenția asupra parteneriatelor și îți cere să-ți definești clar limitele.

BANI: Se conturează o nouă oportunitate profesională, posibil un proiect part-time sau o sarcină care aduce venituri suplimentare. Mercur și Marte te sprijină să comunici convingător, dar atenție la ton, pentru că un cuvânt spus prea abrupt poate afecta o ofertă. Luna Nouă poate marca semnarea unui contract avantajos. Soarele în Scorpion favorizează sprijinul din partea partenerilor sau asociaților, dar cere transparență totală.

DRAGOSTE: Soarele îți amplifică magnetismul, dar și nevoia de profunzime emoțională. E posibil ca o relație să intre într-o fază mai intensă, în care sinceritatea devine esențială. Mercur conjunct cu Lilith aduce discuții directe despre gelozie sau neîncredere. Pentru cei singuri, o atracție apărută brusc la locul de muncă poate deveni ceva serios. Neptun retrograd reactivează o veche iluzie, nu o confunda cu iubirea.

