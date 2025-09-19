Horoscop săptămânal Taur 22-26 septembrie 2025

Poți avea senzația că cineva apropiat îți contestă autoritatea sau te provoacă să îți schimbi atitudinea. Careul cu Pluto poate aduce tensiuni cu șefii sau cu autoritățile: de exemplu, o ședință la serviciu unde ți se cere să îți aperi punctul de vedere. Soarele în Balanță și opoziția cu Neptun pun accent pe sănătate și stil de viață: poți descoperi că un obicei aparent inofensiv alimentar sau de muncă îți consumă energia.

BANI: Pot apărea cheltuieli neașteptate legate de familie sau casă: o reparație urgentă, o factură uitată. Un coleg îți poate cere bani împrumut sau poți fi rugat să contribui la o cheltuială comună. Este recomandat să nu faci investiții bazate doar pe promisiuni.

DRAGOSTE: Relația de cuplu se intensifică, dar poate apărea gelozie sau suspiciune. O discuție despre planurile comune precum mutare, bani comuni poate deveni tensionată. Dacă ești singur, o întâlnire cu cineva nou te poate atrage puternic, dar îți poate lăsa impresia că persoana respectivă nu îți spune tot adevărul.

