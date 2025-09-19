Horoscop săptămânal Taur 22-26 septembrie 2025
Horoscop săptămânal Taur 22-26 septembrie 2025. Intrarea lui Marte în Scorpion îți activează sectorul parteneriatelor.
Poți avea senzația că cineva apropiat îți contestă autoritatea sau te provoacă să îți schimbi atitudinea. Careul cu Pluto poate aduce tensiuni cu șefii sau cu autoritățile: de exemplu, o ședință la serviciu unde ți se cere să îți aperi punctul de vedere. Soarele în Balanță și opoziția cu Neptun pun accent pe sănătate și stil de viață: poți descoperi că un obicei aparent inofensiv alimentar sau de muncă îți consumă energia.
BANI: Pot apărea cheltuieli neașteptate legate de familie sau casă: o reparație urgentă, o factură uitată. Un coleg îți poate cere bani împrumut sau poți fi rugat să contribui la o cheltuială comună. Este recomandat să nu faci investiții bazate doar pe promisiuni.
DRAGOSTE: Relația de cuplu se intensifică, dar poate apărea gelozie sau suspiciune. O discuție despre planurile comune precum mutare, bani comuni poate deveni tensionată. Dacă ești singur, o întâlnire cu cineva nou te poate atrage puternic, dar îți poate lăsa impresia că persoana respectivă nu îți spune tot adevărul.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰