Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Taur 22-26 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Taur 22-26 septembrie 2025. Intrarea lui Marte în Scorpion îți activează sectorul parteneriatelor.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 14:30
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Taur 22-26 septembrie 2025 - Shutterstock

Poți avea senzația că cineva apropiat îți contestă autoritatea sau te provoacă să îți schimbi atitudinea. Careul cu Pluto poate aduce tensiuni cu șefii sau cu autoritățile: de exemplu, o ședință la serviciu unde ți se cere să îți aperi punctul de vedere. Soarele în Balanță și opoziția cu Neptun pun accent pe sănătate și stil de viață: poți descoperi că un obicei aparent inofensiv alimentar sau de muncă îți consumă energia.

BANI: Pot apărea cheltuieli neașteptate legate de familie sau casă: o reparație urgentă, o factură uitată. Un coleg îți poate cere bani împrumut sau poți fi rugat să contribui la o cheltuială comună. Este recomandat să nu faci investiții bazate doar pe promisiuni.

DRAGOSTE: Relația de cuplu se intensifică, dar poate apărea gelozie sau suspiciune. O discuție despre planurile comune precum mutare, bani comuni poate deveni tensionată. Dacă ești singur, o întâlnire cu cineva nou te poate atrage puternic, dar îți poate lăsa impresia că persoana respectivă nu îți spune tot adevărul.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Taur 22-26 septembrie 2025